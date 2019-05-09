نحو تجديد تسيير الصندوق الوطني للتقاعد

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، حسان تيجاني هدام، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم قريبا فتح نقاش واسع

يجمع كافة الشركاء ومختلف الأطراف المعنية للتشاور حول جملة من الإقتراحات تتعلق بمسألة التوازنات المالية وتجديد تسيير الصندوق الوطني للتقاعد.

وأوضح الوزير خلال إشرافه على لقاء لمدراء الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتقاعد أن الوزارة بادرت منذ مدة بفتح ورشات للتفكير

ووضع إقتراحات وحلول تتعلق سيما بمسألة التوازنات المالية وترشيد النفقات وتجديد تسيير الصندوق الوطني للتقاعد، ترمي إلى إدراج إصلاحات وتحسين هذا النظام.

وأضاف هدام أن هذه الإقتراحات هي محل تقييم وإثراء من قبل التقنيين والخبراء في القطاع وأنها سوف تكون قريبا محل نقاش واسع يجمع كافة

الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين ومختلف الأطراف المعنية دون إقصاء في إطار التشاور والحوار في هذا المجال.

وأكد أن المنظومة الوطنية للتقاعد، تعرف منذ سنوات صعوبات مالية ناجمة عن عدة عوامل موضوعية وأخرى هيكلية، على غرار النمو الضئيل لمداخيل الإشتراكات.

لاسيما خلال الفترة الممتدة من 2015 الى 2018، والتزايد المستمر للنفقات بنسبة نمو سنوي بلغ 18 بالمائة ما بين 2010 و 2018.

وذلك بسبب إعادة التثمين السنوي لإمتيازات التقاعد الذي أدى إلى إرتفاع معدل المعاشات بنسبة 80 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2018

وكذا رفع الأجور إبتداء من سنة 2012 إلى جانب الإرتفاع الكبير للمحالين على التقاعد قبل السن القانونية.

وحث ذات المتحدث، مسؤولي الصندوق على ضرورة تعزيز إدراج المعلوماتية والمعالجة الآلية للملفات، وتحسين وعصرنة منظومة الإعلام الآلي

بتطوير الفضاء الرقمي الخاص بالتقاعد، وتطوير الخدمات عن بعد وإمكانية الإستعانة بمختلف التجارب والخبرات والكفاءات العلمية

لبلوغ الأهداف المرجوة، مجددا حرصه الخاص على ضرورة تحسين الخدمة العمومية وتبسيط الاجراءات وترقية الإستقبال والإصغاء لإنشغالات المتقاعدين.