نحو تجديد عقد بن ناصر مع ميلان إلى غاية 2026

كشف موقع “ميلان نيوز” عن قرار إدارة ميلان للدخول قريبا في مفاوضات مع الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، حيث أكد نيتها في تجديد عقد اللاعب إلى غاية 2026.

وقال المصدر أن الإدارة ستتقدم بعرض جديد للجوهرة الجزائرية بقيمة 2.8 مليون أورو بالإضافة إلى مكافأت جديدة، خصوصا وأن المفاوضات قد إنطلقت مع مناجير منذ نهاية شهر اوت الماضي.

يحدث هذا، في ظل تمكن لاعب إمبولي سابقا في إستعادة مستواه مع “الروسونوري” حيث أصبح يقدم مستويات مبهرة أخرها الأداء الرهيب أمام فيرونا.

تجدر الإشارة، إلى أن عقد متوسط ميدان الخضر ينتهي في 30 جوان 2024.

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