نحو تحويل مطار تامنغست إلى مطار محوري عبر تطبيق برنامج ” hub”

تشرع شركة الخطوط الجوية الجزائرية في دراسة سبل تطوير وتوسيع نشاط مطار أقنار الحاج باي أخاموك بتامنغست. وجعله مطار محوري عن طريق تطبيق برنامج ” hub”.

ليصبح ثاني مطار بعد مطار هواري بومدين بالجزائر، والذي تطبق فيه هذه الخاصية .

وجاءت هذه العملية تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفي إطار الزيارة الخاصة ياسين بن سليمان الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية إلى ولاية تامنغست.

وخلال الزيارة تم التطرق، الى الأهداف المرجوة من هذا الإجراء، بخصوص تطوير الإستثمار المحلي. بالإضافة إلى تشجيع التبادلات التجارية الخارجية،

كما تم الإستماع إلى إنشغالات المتعاملين الاقتصاديين خاصة منهم المصدرين والمستثمرين بالولاية.

وحضر اللقاء كل من بوذراع محمد والي الولاية، وأيضا دحمان حمزة المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، وعضو المرصد الوطني للمجتمع المدني، تقدة سعاد عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني.