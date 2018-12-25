نحو تصنيف “الكسكسي” في تراث الإنسانية لدى “اليونيسكو”

أكد مدير المركز الوطني للأبحاث فيما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ، فريد بخوش، أنه سيتم إيداع ملف تصنيف الكسكسي في تراث الإنسانية.

وهذا قبل نهاية شهر مارس 2019، لدى لجنة التقييم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”.

وأضاف مدير المركز أن هذا الملف سيكون مشترك بإسم أربع بلدان مغاربية، تشتهر فيها هذه الأكلة الشعبية.

يذكر أنه منذ أيام قليلة أكد الوزير الأول، أحمد اويحيى، أن طبق الكسكسي يحتكره بلد جار زاعما أنه موطن هذه الأكلة.

غير أن أويحيى أكد أن الكسكسي مغاربي الأصل وإنتشر في جميع بلدانها، سواءا ليبيا، تونس، الجزائر، أو المغرب.