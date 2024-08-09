نحو تصنيف قصر باجودة على قائمة التراث الوطني

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، عن إتخاذ قرار وزاري بفتح دعوى تصنيف لقصر باجودة على قائمة التراث الوطني كمعلم ثقافي.

وحسب بيان للوزارة، إختتمت الوزيرة زيارتها الميدانية لولاية عين صالح بزيارة المعلم الاثري التاريخي “قصبة باجودة”. التي تعّد أهم القصبات التي تتميّز بها ولاية إن صالح. والتي تضم عدة معالم ورموز تاريخية.

أين أعلنت وزيرة الثقافة والفنون عن قرارات مهمة تمثلت في إتخاذ قرار وزاري بفتح دعوى تصنيف لقصر باجودة على قائمة التراث الوطني كمعلم ثقافي.

ومباشرة أشغال ترميم قصبة باجودة بعنوان سنة 2025، بغلاف مالي يقدر بـ 65 مليون دج. مع العلم أنه قد تمّ الإنتهاء من دراسة المشروع.

كما أسدت الوزيرة تعليمات بتحويل الملف من الولاية الأم تمنغست إلى ولاية عين صالح.

وكذا تسجيل قصبة العرب، قصبة أولاد حنيني، قصبة المرابطين وزاوية الماء على قائمة الجرد الإظافي تحسبا لتصنيفها وطنيا.