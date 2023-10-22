نحو تعميم المدن النموذجية للدفع الإلكتروني عبر التراب الوطني

أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الأحد، على إطلاق مشروع المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني.

وأعلن وزير المالية أن المدينة النموذجية للدفع الالكتروني سيتم تعميمها عبر التراب الوطني.

كما اعلن الوزير أنه ابتداء من اليوم سينطلق اسبوع ثقافة المالية على مستوى جميع الجامعات والمدارس العليا.

وحسب وزير المالية سيساهم هذا المشروع في تخفيض التكاليف المرتبطة بالسيولة.

وحسب الوزير تشكل مدينة سيدي عبد الله مركزا تنمويا ناشئا تتمتع ببيئة هائلة للابتكار.

كما يمكن للبنوك والشركات والمؤسسات المالية التعاون لخدمة المواطنين، خاصة فيما يخص تنمية المناطق الحضارية خارج المناطق الحضارية الكبرى.