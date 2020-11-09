نحو تغيير نظام البطولة مرة ثانية !

نظم بعض رؤساء الاندية المحترفة استشارة كتابية حول تغيير نظام المنافسة بسبب استحالة لعب 38 جولة في الظروف الحالية.

و تلقت أندية القسم الأول اليوم الإثنين هذه الاستشارات عبر بريدها الالكتروني و شرعت في اختيار الصيغة المناسبة لهذه المنافسة.

و حسب المعلومات التي تحوزها النهار فان الاستشارة تحمل ثلاث اختيارات و هي بطولة مرحلة ذهاب فقط ب 19 جولة في ملاعب محايدة او فوجين من 10 فرق في كل فوج مع تقسيم جغرافي او تقسيم الفوجين حسب ترتيب الموسم الفارط او البقاء بصيغة 38 جولة و ستمنح نتائج الاستشارة الى المكتب الفدرالي للفصل في النظام الجديد حسب الاغلبية المصوتة.