نحو تغيير نظام البطولة مرة ثانية !

الرياضة
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نحو تغيير نظام البطولة مرة ثانية !
بقلم يونس رزيق

نظم بعض رؤساء الاندية المحترفة استشارة كتابية حول تغيير نظام المنافسة بسبب استحالة لعب 38 جولة في الظروف الحالية.

و تلقت أندية القسم الأول اليوم الإثنين هذه الاستشارات عبر بريدها الالكتروني و شرعت في اختيار الصيغة المناسبة لهذه المنافسة.

و حسب المعلومات التي تحوزها النهار فان الاستشارة تحمل ثلاث  اختيارات و هي بطولة مرحلة ذهاب فقط ب 19 جولة في ملاعب محايدة او فوجين من 10 فرق في كل فوج مع تقسيم جغرافي او تقسيم الفوجين حسب ترتيب الموسم الفارط او البقاء بصيغة 38 جولة و ستمنح نتائج الاستشارة الى المكتب الفدرالي للفصل في النظام الجديد حسب الاغلبية المصوتة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=918235

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