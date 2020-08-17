نحو تنظيم نسخة افتراضية لصالون الجزائر الدولي للكتاب

تتوجه وزارة الثقافة والفنون الى تنظيم نسخة افتراضية لصالون الجزائر الدولي للكتاب “سيلا” وهذا في اطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير مكتب الكتاب بوزارة الثقافة، جمال فوغالي، أن قرار تنظيم نسخة افتراضية للطبعة الـ 25 لصالون الجزائر الدولي للكتاب جاء بعد تشاور مع ممثلي دور النشر الجزائريين ومسؤولي مكتب الكتاب بوزارة الثقافة والفنون نظرا لعدم امكانية تنظيم هذا الحدث الذي يستقطب اكثر من مليون زائر سنويا في هذا الظرف الصحي الاستثنائي.

وخلال هذه النسخة الافتراضية التي لم يتم وضع صيغتها النهائية بعد، سيتم تنظيم لقاءات ونقاشات وموائد مستديرة باستعمال وسائل تكنولوجية جديدة والمواقع الاجتماعية مع احتمال اطلاق مشروع ارضية للبيع عبر الانترنت وهذا بالشراكة مع مهني هذا المجال ودور النشر الجزائرية و الاجنبية التي تشارك في هذا الحدث.

كما اشار فوغالي الى اعتماد تدابير خاصة من أجل المحافظة على صناعة الكتب بالجزائر واعادة بعثها خلال هذا الظرف ، معلنا عن تنظيم العديد من التظاهرات والصالونات المحلية للكتاب في العديد من مدن الوطن حالما يسمح الوضع الصحي بذلك”.

وعرف صالون الجزائر الدولي للكتاب سنة 2019 مشاركة 1030 دور نشر من 36 بلد، منها 298 جزائرية كما سجل توافد 1,150 مليون زائر.