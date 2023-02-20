قناة النهار نحو خوض تجربة زراعة دوار الشمس.. هذه التحفيزات بقلم قناة النهار نشر في 20 فيفري 2023 - 08:21 دوار الشمس شارك غرِّد أرسل 133 0 نحو خوض تجربة زراعة دوار الشمس.. هذه التحفيزات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XWa5S اقرأ أيضا شاهد كم تبلغ ثروة الفنانة نوال زعتر ومن أين أتت بها ؟ قناة النهار 10 فيفري "رئيس الجمهورية :" تخصيص مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في البلدان الافريقية قناة النهار 19 فيفري نقل: النهار ترصد آخر الإستعدادات لطاقم طائرة قبل الإقلاع قناة النهار 16 فيفري سياسة: قانون الوقاية من الإتجار بالبشر .. الجزائر تسمو بترسانتها القانونية قناة النهار 01 فيفري كوثر أوعلال تشكر رئيس الإتحادية الجزائرية للجيدو على كل ما قدمه لها .. أنت راجل قناة النهار 19 فيفري النعامة : مصالح الغابات توزع حطب التدفئة على سكان المناطق المعزولة قناة النهار 13 فيفري رئيس الجمهورية يأمر بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى سوريا قناة النهار 07 فيفري صريح جدا: ماذا يفضل الجزائريون إرتدائه خلال أيام الأسبوع ؟ قناة النهار 18 فيفري نوال زعتر: عند رؤيتي "للدقيش" في الاستديوهات نضحك في قلبي ونفكر في الإعتزال قناة النهار 10 فيفري ترقيع الأحذية والمعاطف الجلدية.. مهنة الإسكافي تنتعش في فصل الشتاء قناة النهار 04 فيفري