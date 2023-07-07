نحو دخول الكويتيين إلى منطقة شنغن بدون تأشيرة

ناقش وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني. إمكانيات منح رعايا الكويت دخول منطقة شنغن بدون تأشيرة.

وناقشت سلطات البلدين أيضًا الفرص الجديدة التي من شأنها تعزيز علاقات التعاون بينهما.

وجدد وزير الخارجية الإيطالي دعم إيطاليا لإلغاء متطلبات تأشيرة شنغن لمواطني الكويت. مؤكدا جهود روما المستمرة في هذا الشأن في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

وفي الوقت نفسه أكد الشيخ سالم عبد الله الحرص على تعزيز العلاقات الودية بين البلدين.

كما كثف وزير الخارجية الكويتي الجهود حتى يتمكن مواطنو الدولة الآسيوية من السفر دون متطلبات إضافية. مثل تأشيرات الدخول إلى منطقة شنغن.

وأجرى الشيخ سالم الجابر الصباح محادثات مع نظيره المجري بيتر زيجارتو خلال الزيارة الرسمية لوفد الكويت إلى العاصمة المجرية.

وكان من بين الموضوعات الرئيسية التي نوقشت في الاجتماع إعفاء المواطنين الكويتيين. من متطلبات التأشيرة وكذلك حشد الدعم الأوروبي لمثل هذه الخطوة.

وفي الشهر الماضي، دعت السلطات في الكويت الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء متطلبات التأشيرة. لمواطنيها في محاولة لتسهيل عملية السفر ، خاصة خلال ذروة موسم الصيف.

وجاء الطلب في اجتماع عقده وزير الخارجية الكويتي مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي. شدد خلاله على أن البلاد لم تعد خاضعة لشروط تأشيرة شنغن.

و”دعا الوزير ، خلال مأدبة الغداء التي أقيمت في مقر وزارة الخارجية ، الدبلوماسيين إلى العمل لتخفيف الصعوبات التي تواجه المواطنين الكويتيين الذين يسعون للحصول على تأشيرة شنغن. وتسهيل إجراءات التقدم للحصول على التأشيرة ، وتحديد المزيد من المواعيد وتسريع الأعمال الورقية”. وأشار بيان وزارة الخارجية الكويتية.

وفي 27 أفريل من العام الماضي ، اقترحت المفوضية إلغاء متطلبات التأشيرة لمواطني الكويت وقطر.