نحو رفع أجور عمال المؤسسات المنضوية تحت وصاية وزارة الموارد المائية

كلف وزير الموارد المائية أرزقي براقي، الأمين العام للوزارة الحاج بلكاتب، بعقد اجتماع عمل، لتحديد جدول زمني، يتعلق برفع أجور العمال وتحسينها.

وجاء في البيان الصحفي، لوزارة الموارد المائية “استجابة لمطالب وانشغالات عمال المؤسسات المنضوية تحت وصاية وزارة الموارد المائية، كلف وزير الموارد المائية أرزقي براقي الأمين العام للوزارة، الحاج بلكاتب، بعقد اجتماع عمل اليوم الأحد، بداية من الثانية زوالا، بحضور كل من المدراء العامون للمؤسسات وممثلي النقابة”.

ويسعى هذا اللقاء الى تحديد جدول زمني من أجل تطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 20 نوفمبر 2019 بين الأطراف المعنية، وهذا خلال الإجتماع المنعقد بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والمتعلق برفع أجور العمال وتحسينها.