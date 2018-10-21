“نحو رفع كوطة العاصمة من سكنات “LPA” إلى 10 آلاف وحدة سكنية”

تتجه ولاية الجزائر نحو المطالبة برفع الكوطة السكنية المخصصة لبناء سكنات الترقوي المدعم “LPA” إلى 10 آلاف وحدة سكنية.

لأن ولاية الجزائر تظم 5300 وحدة سكنية وهي غير كافية لتوزيعها على البلديات التي يبلغ عددها 57 بلدية.

أين سيتم طلب الإعانة من وزارة السكن بإضافة حصة سكنية معتبرة فور الإنتهاء من التحقيقات العقارية التي باشرتها المصالح الولائية على الأراضي.

وأفادت مصادر مطلعة على الملف لـ”النهار أونلاين”، أن مصالح ولاية الجزائر على وشك الإنتهاء من التحقيقات العقارية.

على أزيد من 500 هكتار من الأراضي التي تم استرجاعها من قبل عمليات الترحيل التي عرفتها العاصمة منذ جوان 2014.

حيث سيتم توجيه أغلب هذه المساحات إلى برنامج سكني يظم 5300 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم.

وأضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر، أن المصالح الولائية في انتظار التحقيقات التي باشرتها مديرية أملاك الدولة، والمحافظة العقارية ومديرية مسح الأراضي.

حيث أن أغلب الأراضي المسترجعة من عمليات الترحيل هي أراضي فلاحية.

خاصة أن مصالح ولاية الجزائر تعمل حاليا على إيجاد العقار المناسب من أجل بناء سكنات LPA” التي تتطلب أن تكون الأراضي ملك للدولة.

وأضافت ذات المصادر، أن ولاية الجزائر لا تعاني من مشكل العقار وهو كاف لبناء 10 آلاف وحدة سكنية.

وهو ماجعل مصالح ولاية الجزائر تطالب بحصة أخرى معتبرة من أجل الوصول إلى 10 آلاف وحدة سكنية.

لأنها تظم حاليا 5300 وحدة سكنية وهي غير كافية من أجل توزيعها على 57 بلدية أين لا تقدر الكوطة للبلدية الواحدة 100 وحدة سكنية.

خاصة وأن هذه الصيغة ستعرف إقبالا كبيرا للمواطنين وعدد ملفات كبيرة مقارنة بالكوطة المخصصة لهذه البلديات.