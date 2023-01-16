نحو رفع مدة التكوين في نظام LMD إلى 4 سنوات

قال مدير التكوين والتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور جمال بوقزاطة، أن هناك مقترحا لرفع سنوات التكوين في الليسانس من 3 إلى 4 سنوات.

وكشف ذات المسؤول، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، عن مقترح لإصلاح شامل لنظام “أل أم دي”. يتضمن رفع سنوات التكوين في الليسانس من ثلاث إلى أربع سنوات مثل ما كان معمولا به في النظام الكلاسيكي.

وأضاف بوقزاطة أن نظام “أل ألم دي” قابل للتحسين باستمرار، مؤكدا أن مصالح الوزارة، تحاول إظهار جوانب القوة التي ظهرت فيه لاسيما في مجال انفتاحه على المجال الاقتصادي والاجتماعي.

وتابع ذات المسؤول: “نسعى لأن تكون الجامعة اليوم، جامعة مواطَنة. تستجيب لانشغالات محيطها. وهذه الاستجابة تتطلب المرئية وبالتالي نحن نعمل على تحسين المرئية من الجانب الداخلي والخارجي”.

وذكر بوقزاطة، أن الجامعة الجزائرية كانت ضمن تعهدات رئيس الجمهورية الأربع وخمسين.

وقال إنه يتعلق بتسعة التزامات يسعى قطاع التعليم العالي إلى تجسيدها ضمن برنامج عمل الحكومة.

وأكد بوقزاطة، أن القطاع يسعى إلى إضفاء بعد ثالث للجامعة وهو البعد الاقتصادي. وذلك من خلال جعل الجامعة مُساهِمة في خلق الثروة وخلق مناصب الشغل.

ومن جهة أخرى، قال مدير التكوين والتعليم العالي إنه تم إنشاء قطب جامعي يتكفل بمسألة تحلية مياه البحر. وتم تدعيمه بقطب آخر مختص في استعمال المياه المستعملة لأغراض السقي والصناعة.