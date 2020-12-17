نحو رقمنة قطاع الطاقة: هواوي تطلق مركز البيانات المعياري الذكي

أطلقت هواوي الجيل الخامس من مركز البيانات المعياري الذكي، وهو إنجاز تقني يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأحدث جيل للطاقة الحاسوبية.

وتم إطلاق هذا الإنجاز الضخم، 28 أكتوبر 2020، خلال حدث Huawei Connect 2020، مما يسمح بكفاءة طاقة لا مثيل لها.

وقال زهينفو فاي، رئيس مجال مرافق مركز بيانات هواوي، إنه مع تطور الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، يزداد الطلب على البيانات.

ويستخدم Huawei Smart Modular Data Center 5.0 الذكاء الاصطناعي لنقل ذكاء مركز البيانات إلى مستوى أعلى.

وأوضح بيان هواوي أن اختراعه Huawei Smart Modular Data Center 5.0 صغير الحجم وموفر للطاقة.

وقالت الشركة إن مركز البيانات لا يحتاج إلى تصميم أرضي مرتفع تقليدي.

وبدلاً من ذلك، يحتوي على أنابيب مكيفات هواء وكابلات تيار قوي وضعيف يتم توجيهها من الأعلى.

وهذا يعني أنه يمكن استيعاب المعدات في ارتفاع سقف منخفض يصل إلى 2.6 مترًا-يضيف بيان هواوي-.

كما يحتوي SmartLi Uninterruptible Power Supply (UPS) على متطلبات تحمل منخفضة أقل عن 1000 كجم / متر مكعب.

وأوضحت هواوي أنه يمكن نشر نظام إمداد الطاقة وأجهزة تكنولوجيا المعلومات (IT) في نفس الغرفة.

وقالت الشركة: “ستواصل Huawei Digital Power ابتكار ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي والاتصالات الذكية والبنية التحتية”.

وأوضحت هواوي أن الهدف من هذا هو تمكين القيادة الآلية لمراكز البيانات، وتسخير الذكاء لخلق قيمة حقيقية للعملاء.