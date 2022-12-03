نحو زيادة الرحلات الجوية إلى موسكو

أعلن والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، أن الجزائر تعتزم زيادة الرحلات الجوية المباشرة نحو موسكو الروسية. فضلا عن رحلات من هذا النوع إلى سانت بطرسبرغ.

كما أوضح والي العاصمة، في تصريح لوكالة ريا نوفوستي، “أجرينا محادثات مع رئيس شركة طيران روسية لتعزيز الروابط الجوية بين الجزائر وموسكو”. و”كذلك سانت بطرسبرغ”. مشيرا إلى “وجود حاليا هناك رحلتان أسبوعيا من الجزائر العاصمة إلى موسكو”. “نريد زيادة هذا العد، وكذلك وقال الحاكم “انطلقوا رحلات مباشرة من الجزائر إلى سان بطرسبرج”. مضيفا “أن بلاده هي الأكبر في افريقيا، وتقع أراضيها في عدة مناطق مناخية في آن واحد، وهو ما يهم السائحين”.

وكشف والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، أن عاصمتي الجزائر وروسيا ستصبحان “مدينتين شقيقتين” قريبا. “مما سيعزز التعاون على المستوى البلدين”. حسب ما أفاده موقع “روسيا اليوم”.

كما قال رابحي في تصريح لوكالة “نوفوستي”، “لقد كانت مشاركتنا في المنتدى البلدي الدولي لمجموعة بريكس”. و”الذي عقد في بطرسبورغ، أمرا مهما، لقد عقدنا عددا من الاجتماعات المثمرة على مستوى البلديات”. و”مع رؤساء شركات وجامعات”. و”نعتزم توقيع وثيقة حول “شراكة المدن التوأم” بين الجزائر وموسكو”.

في حين، أضاف “الآن نعد أيضا مشروع شراكة مع بطرسبورغ، على مستوى جامعتي البوليتكنك فيها وفي الجزائر العاصمة”.

وأبدى والي الجزائر خلال زيارته إلى موسكو هذا الأسبوع، اهتماما خاصا بالاعتماد على خبراء نقل من موسكو في إنشاء نظام إشارات مرور ذكية في العاصمة الجزائرية وتوسيع أسطول النقل فيها، حسب البوابة الرسمية لمدينة موسكو.