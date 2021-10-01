نحو زيادة قدرة أنبوب ميدغاز بنسبة 25 بالمائة قبل بداية العام المقبل

كشف، وزير الطاقة، محمد عرقاب، خلال حديثه، للإذاعة الجزائرية. أن الجزائر عازمة على إمداد إسبانيا بالغاز الطبيعي، وفق العقود المبرمة بين البلدين.

وأفاد، الوزير عرقاب، بإلتزام الجزائر مواصلة تزويد السوق الإسبانية بالكميات المطلوبة من الغاز. وذلك بعد اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية رمطان لعمامرة. ووزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل.

وبدوره، قال خوسيه مانويل، عقب إستقباله من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أن الجزائر شريك موثوق ويفي بالتزاماته.

وتجدر الإشارة أن خط أنابيب ميدغاز، تبلغ قدرته حاليا 8 مليار متر مكعب سنويا. ومن المنتظر زيادتها بنسبة 25 بالمائة قبل بداية العام المقبل.