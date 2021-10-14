نحو شراكة “جزائرية_ بريطانية_ إيطالية” في مجال المناخ والبيئة

أكدت سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائر، شارون واردل. أنّ هناك إمكانيات حقيقية لشراكة “جزائرية-بريطانية” طويلة الأمد في مجال المناخ والبيئة.

وأضافت الدبلوماسية البريطانية خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر السفارة البريطانية بالجزائر العاصمة. بشأن مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للأطراف حول التغيرات المناخية “كوب 26″، (COP26). حيث سلّطت واردل الضوء على الإجراءات الهامة التي تتخذها الجزائر. بهدف إنتاج 27 بالمائة من إحتياجاتها من الكهرباء إنطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030. وتعزيز “السد الأخضر” الذي من شأنه المساعدة في زيادة التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر.

وفي هذا السياق، أكدت واردل استعداد بلادها لمشاركة تجربتها وخبرتها قصد التوصل على المدى الطويل إلى هدف “صفر انبعاثات”، وهو أمر ضروري لحماية كوكب الأرض. مضيفة:” نريد دعم الجزائر لتحسين وتنفيذ “مساهمتها المحددة على المستوى الوطني”.، لإنشاء نظام لقياس التقدم المحرز. ولضمان حصول الحكومة والشركات على التمويل والخبرة الضرورية للتمكُن من تقليص الانبعاثات”.

من جانبه، أكد السفير الإيطالي لدى الجزائر جيوفاني بوجليس، على أهمية أن يغتنم المتعاملون الإقتصاديون في قطاع الطاقات المتجددة الجزائريون والإيطاليون. فرص الأعمال والشراكة في هذا القطاع.

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