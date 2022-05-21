قناة النهار نحو عصرنة الجيش.. مشاريع وشركات لتطوير الصناعات العسكرية بقلم النهار أونلاين نشر في 21 ماي 2022 - 19:42 شارك غرِّد أرسل 160 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/UJmxf اقرأ أيضا بالفيديو.. أبو عصام وأبو غالب يصلان إلى الجزائر فن وثقافة 09 ماي أمطار رعدية بهذه الولايات قناة النهار 16 ماي طالع هابط: شاهد كيف رد النوي على أعداء الجزائري وكل الحاقدين بعد زيارة رئيس الجمهورية إلى تركيا قناة النهار 17 ماي 42 درجة تحت الظل في هذه الولايات قناة النهار 19 ماي تراجع أسعار اللحوم البيضاء من 450 دج إلى 280دج قناة النهار 15 ماي "عماد الدين".. تلميذ مقبل على إجتياز "البيام" يناشد السلطات للتكفل بحالته قناة النهار 21 ماي الأغواط: جمعية سهيل لعلم الفلك وعلوم الفضاء ترصد ظاهرة خسوف القمر قناة النهار 16 ماي النهار ترندينغ: أستاذ يودع تلاميذه بالدموع وقاساما يعود لإثارة الجدل بفضيحة جديدة قناة النهار 16 ماي ميلة : أكثر من 400 هكتار من الحمص تواجه مصيرا مجهولا بسبب غياب المياه قناة النهار 11 ماي طالع هابط: الشيخ النوي.. "السلطات المحلية لولاية بشار "هابطين".. لهذا السبب قناة النهار 10 ماي