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قناة النهار

نحو عصرنة الجيش.. مشاريع وشركات لتطوير الصناعات العسكرية

بقلم النهار أونلاين
نحو عصرنة الجيش.. مشاريع وشركات لتطوير الصناعات العسكرية
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