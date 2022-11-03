نحو عقد جمعية عامة في الأمم المتحدة حول فلسطين.. و الجزائر “منسق”

كشف المدير العام للإتصال والإعلام والتوثيق بوزارة، الخارجية عبد الحميد عبداوي، عن استعداد الجزائر لإقتراح عقد جمعية عامة في الأمم المتحدة. والتي ستخص القضية الفلسطينية من أجل لم الشمل وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه .

كما أوضح عبدالحميد عبداوي، للقناة الإذاعية الأولى أن ترؤس الجزائر للجنة إتصالات عربية، سيعطي الأولوية للقضية الفلسطينية عند العرب. حيث “ستكون الجزائر المنسق في المجموعة العربية بصفتها رئيسة لهذه الأخيرة”.

وأكد المتحدث، أن الدبلوماسية الجزائرية ستحقق نتائجا ملمومسة فيما يخص القضية الفلسطينية بفضل توجيهات رئيس الجمهورية وحنكة دبلوماسييها.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن رئيس الجمهورية وخلال خطابه بمناسبة انعقاد القمة العربية في الجزائر طالب الدول العربية بأن يكون هناك تكتلا عربيا منيعا. يحفظ مصالح جميع الدول العربية خاصة في ظل النتائج السلبية التي أفرزتها الظروف الدولية على إقتصاد الدول العربية .

وبخصوص ملف الأمن الغذائي أوضح عبداوي أنه من بين الأولويات التي لاقت إجماعا من بين جميع الوفود العربية الحاضرة في هذه القمة العربية الـ31 في الجزائر. كاشفا أن كل المقومات موجودة لدى الشعوب العربية لوضع آليات إقتصاد عربي-عربي قوي وفي المستوى المطلوب.

وقال رئيس فلسطين، محمود عباس، أن بلاده ظلمت كثيرا من قبل دولتين كبيرتين في العالم. مشيرا في كلمته، إلى إصدار الدولة البريطانية لوعد بلفور.

كما أوضح في كلمة ألقاها بالقمة العربية التي تحتضنها الجزائر ، “نحن ظلمنا من قبل بريطانيا وأمريكا بإصدار القرار”. “الذي يعطي من لا يملك لمن لا يستحق”. و”كذلك حق الانتداب بالتعاون مع الولايات المتحدة”. و”تداعيات ذلك على الشعب الفلسطيني”.