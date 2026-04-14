نحو عقود جديدة لتسويق النفط بين سوناطراك وشركاء كوريين

أجرى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، اليوم، مباحثات مع بارك جونغهان، نائب الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والمبعوث الخاص لوزير الشؤون الخارجية لكوريا الجنوبية.

اللقاء جرى بحضور إطارات مسيرة من “سوناطراك”، ووفد يضم ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية لكوريا الجنوبية، وسفارة هذا البلد بالجزائر.

وتمحورت المحادثات حول العلاقات التجارية بين “سوناطراك” والشركات الكورية الجنوبية. وكذا إمدادات “سوناطراك” من النفط الخام والمنتجات البترولية، لا سيما مادة “النافتا”.

وتباحث الطرفان إمكانية إبرام عقود تسويق على المديَيْن المتوسط والطويل. كما تناولا الإمكانات والخبرة التي تتمتع بها الشركات الكورية في مختلف المجالات التكنولوجية ذات الاهتمام بالنسبة لـ”سوناطراك”، على غرار أنشطة المنبع النفطي والغازي والخدمات البترولية.

واتفق الطرفان على إنشاء فضاء للتبادل والحوار من أجل استكشاف مختلف محاور وفرص الشراكة الممكنة بين “سوناطراك” والشركات الجنوب كورية.

ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز علاقات التبادل والشراكة بين سوناطراك والشركات الكورية التي تنشط في قطاع المحروقات، ويفتح آفاق تعاون جديدة.