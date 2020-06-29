استقبلت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، صباح اليوم الإثنين، سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر ماهينور أزدمير غوكتاش.

وحسب بيان الوزارة، فقد اتفق الطرفان خلال ها اللقاء على المُضي نحو فتح المركز الثقافي الجزائري بتركيا، وكذا المركز الثقافي التركي بالجزائر،

والسعي الدائم إلى تطبيق البرنامج التنفيذي للتبادل الثقافي بين البلدين، كما تناولا أيضا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الثقافي.

هذا وقد نوّهت وزيرة الثقافة، بالعلاقات الممتازة التي تربط الجزائر وتركيا خاصة في المجال الثقافي.

من جانبها أكدت سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر، استعداد بلادها لتوظيف الخبرات التركية في مجال الحفظ والترميم خدمة للتراث الثقافي الجزائري.