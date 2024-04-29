CPA.. نحو فتح بنك للصيرفة الإسلامية و6 وكالات

قال علي قادري الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الوطني، أن الصيرفة الإسلامية أعطت نتائج جد مرضية. أين تم إستحداث 102 شباك. فيما يهدف القرض الشعبي إلى فتح بنك جديد للصيرفة الإسلامية.

وأشار قادري خلال استماعه من قبل لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه سيتم فتح 6 وكالات للصيرفة الإسلامية. أين يهدف القرض إلى فتح بنك جديد للصيرفة الإسلامية من أجل كسب ثقة المواطنين لاقتناء منتجاتهم.

وأضاف قادري، أن القرض يعمل حاليا على رقمنة البنك وتحسين نوعية الخدمة البنكية. بالإضافة كذلك إلى تحسين العلاقة الخارجية مع الزبون. مشيرا إلى أن هنالك تغيرات جذرية للزبائن ومستعملي الخدمات البنكية. أين تم سنة 2023 فتح بنكين في الخارج بالسنغال بالتعاون مع 4 بنوك جزائرية. بالإضافة كذلك إلى بنك في موريتانيا.

وأوضح في سياق ذي صلة، أنه سيتم إطلاق وكالة في أكتوبر 2024. بالزويرات تجسيدا لمشروع الطريق العابر للصحراء “تندوف زويرات”. ناهيك عن فتح ثاني وكالة بالعاصمة نواديغو من أجل إختراق الأسواق الإفريقية.