نحو فتح تكوين دكتوراه مشترك بين جامعة سوق أهراس والجامعات التونسية

نظمت جامعة سوق أهراس اليوم الإثنين، ندوة وطنية تحت عنوان “مخابر البحث كآلية لترقية الفلاحة في ولاية سوق أهراس” تحت إشراف البروفيسورة نورة موسى.

وحسب بيان للجامعة، تم الإتفاق خلال هذه الندوة، على العمل لفتح تكوين دكتوراه مشترك بين جامعة سوق أهراس والجامعات التونسية الحدودية يتعلق بالمجال الفلاحي.

وكذا إمضاء اتفاق شراكة لتبادل الطلبة والأساتذة والاستخدام المشترك لوسائل البحث.

كما تم الاتفاق خلال هذه الندوة على فتح حاضنة أعمال مشتركة بين جامعة سوق أهراس ومركز البحث في التغذية الزراعية ببجاية.

وتسمح الحاضنة بمرافقة الطلبة أصحاب المشاريع الناشئة والمؤسسات المصغرة من أجل تجسيد أفكارهم.

كما توفر لهم بيئة داعمة ستساهم في الرفع من عدد براءات الاختراع، وعدد المشاريع الحاصلة علة الوسم.

هذا وتم خلال الندوة، تقديم عدد من المحاضرات من طرف البروفيسورة آيت أودية ختيمة المديرة الفرعية للتقييم والتحليل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشاركها البروفيسور خوذير مداني مدير مركز البحث في التغذية الزراعية، وعدد من أساتذة جامعة محمد الشريف مساعدية بسوق أهراس، وممثل عن مديرية المصالح الفلاحية بالولاية.

واستمع الحضور إلى المداخلات التي سلطت الضوء على القدرات الفلاحية الكبيرة التي تزخر بها ولاية سوق أهراس.

حيث تمتلك الولاية، مساحة فلاحية مستغلة تبلغ 253606 هكتار، تشكل الحبوب الغالبية الكبرى منها.

بينما تتوزع باقي المساحة على الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون. إضافة إلى ثروة حيوانية معتبرة بعدد أبقار حلوب قارب 30 ألف رأس.

للإشارة، تتمتع جامعة سوق أهراس تتمتع بـ 16 مخبر بحث، و 84 مشروع بحث في التكوين الجامعي، مشروع Prima، ومؤسستين فرعيتين. كما تضم 426 طالب دكتوراه ينشطون ضمن هذه المخابر.