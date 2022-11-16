نحو فتح سفارة سلوفينيا في الجزائر

أكدت نائب الوزير الأول، وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية سلوفينيا، تانيا فايون، سعي بلادها إلى فتح سفارة لها بالجزائر. وهذا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين.

وفي تصريح للصحافة عقب استقبالها من طرف رئيس الجمهورية، قالت فايون أن جمهورية سلوفينيا “تفكر فعليا في فتح سفارة في الجزائر”. و”العمل مع السلطات الجزائرية يدا بيد”. مؤكدة أنها تحدثت مع الرئيس تبون عن مدى “عمق الشراكة التي تربط بين البلدين”.

كما أوضحت أن بلادها تعمل على “تقوية التعاون الاقتصادي والسياسي مع الجزائر”. منوهة بالعقد الذي تم التوقيع عليه اليوم، من طرف مجمع سوناطراك وشركة “جيوبلن” السلوفينية. لتزويد بلادها بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من يناير/جانفي.

ووصفت المسؤولة السلوفينية التوقيع على هذا العقد باليوم “العظيم والتاريخي” بالنسبة للجمهورية السلوفينية. التي قالت أنها تطمح إلى “تعزيز العلاقات مع الجزائر من خلال استغلال فرص الاستثمار الكثيرة، وذلك بمجال الطاقة والطاقات المتجددة”.

كما دعت الوزيرة السلوفينية مجمع سوناطراك وشركة “جيوبلن” إلى “العمل سويا من أجل مستقبلنا المشترك”. مشيرة إلى أن التوقيع على العقد يعد “خطوة هامة في تاريخ الشراكة بين البلدين”.

في حين، جرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.