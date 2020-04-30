نحو مراجعة أسعار المياه المعدنية ومياه المنابع

أكد وزير التجارة كمال رزيق، هذا الخميس، أن قطاعه سينسّق مع وزارة الموارد المائية للنظر في قضية أسعار المياه المعدنية ومياه المنبع للفصل بينهما وفقا لقيمتها النفعية.

وقال رزيق ، في رده عن سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني نقلا عن وكالة الانباء،انه ينسق مع قطاع الموارد المائية للفصل بين النوعين من المياه في الأيام المقبلة.

وخلال اجابته على انشغالات النائب الخاصة ايضا بضرورة “توسيم” هذه المياه للحفاظ على صحة المستهلك،افاد رزيق أنّ وزارته تعمل حاليا على وسم جميع المواد الغذائية.

وأكد في ذات السياق انه سيتم تنصيب فريق عمل يضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية بصدد التحضير لنصوص وقوانين تخص اجبارية وسم كل المواد بما فيها المشروبات والمياه المعبئة.