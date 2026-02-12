نحو مراجعة القانون الأساسي للحماية المدنية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود، عن مراجعة القانون الأساسي لجهاز الحماية المدنية من أجل الإستجابة لانشغالات منتسبيه.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة. أوضح سعيود أن هذه المراجعة التي تتم بالتنسيق مع المديرية العامة للحماية المدنية. ستتكفل بالانشغالات المطروحة من قبل منتسبي هذا الجهاز. مضيفا أن ورشة المراجعة تشارف على الإنتهاء من عملها.

وعلى صعيد متصل، أشار الوزير إلى أن الترقية في جهاز الحماية المدنية تتم بصفة عادية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال. مستدلا في ذلك بترقية أزيد من 21 ألف موظف في مختلف الرتب خلال الأربع سنوات الأخيرة.

من جهة أخرى، رد الوزير على سؤال يتعلق بتعزيز النقل المدرسي، حيث أشار إلى استفادة عدد من الولايات من الحافلات التي تم استيرادها مؤخرا. مذكرا بأنه تم تخصيص 30 مليار دج من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية موجهة لهذه الخدمة. تضاف إليها الأرصدة المالية المندرجة ضمن ميزانيات البلديات”.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور