نحو مراجعة سقف تمويل إنشاء مؤسسات مصغرة

كشف وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح. عن عزم مصالحه مراجعة سقف تمويل مشاريع إنشاء مؤسسات مصغرة مع الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية “ناسدا”. والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر “أنجام”.

وقال الوزير في تصريح صحفي في ختام زيارة عمل قام بها بولاية تيبازة. أنه “من غير الطبيعي أن تبقى وكالة ناسدا و كذا وكالة أنجام تعملان على تمويل مشاريع بسقف مالي محدد منذ 20 سنة”. مبرزا في هذا الشأن “وجوب مراجعة الحجم المالي للتمويل”.

كما أضاف أن قطاعه سيعمل على إعادة تقييم و مراجعة حجم تمويل المشاريع وفقا لحاجيات الإقتصاد الوطني. و ذلك في إطار عمل حكومي مشترك. مبرزا أن التمويل يخضع لمعايير عديدة أبرزها النجاعة و القيمة المضافة التي سيقدمها المشروع.

من جهة أخرى، أفاد واضح عن قرب الإنتهاء من مسار رقمنة جميع مراحل التسجيل. و الإستفادة من خدمات الوكالتين ناسدا و أنجام.

وكان الوزير قد أشرف خلال زيارته لمركز تطوير المقاولاتية بمعهد التكوين العالي المتخصص في التكوين المهني. على انطلاق التمويل لفائدة مجموعة من حاملي المشاريع. بعد فترة تكوين نظرية و تطبيقية دامت ثلاثة أسابيع.

كما تضمن برنامج الزيارة أيضا تفقد مقر الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية (ناسدا) و مقرات مؤسسات صناعية و خدماتية مصغرة. تعتبر نماذج نجاح في مجال إختصاصها على غرار مدرسة تكوين شبه طبي و مؤسسة صناعة تجهيزات التبريد.

واختتم واضح زيارته لولاية تيبازة بلقاء مع أصحاب المشاريع المقاولاتية بالمعهد العالي للتكوين المهني ببوإسماعيل.

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