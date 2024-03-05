نحو منح الجنسية لـ 1.3 مليون قاصر حراڤ في هذه الدولة

اقترح عمدة بلدية ريميني الإيطالية، جميل صادق جولفاد، منح الجنسية لأطفال رعايا الدول الثالثة. الذين أكملوا دورة دراسية واحدة على الأقل في إيطاليا.

وحث صادق غولفاد، وهو نصف إيطالي ونصف فارسي، الحكومة المركزية على منح الجنسية لـ 1.3 مليون طالب. ثلاثة من كل أربعة منهم ولدوا في إيطاليا.

وفي حديثه عن تجربته الشخصية، أصر رئيس البلدية على أن أفضل طريقة لدمج أطفال من خارج الاتحاد الأوروبي في إيطاليا. هي منحهم الفرصة ليصبحوا مواطنين إيطاليين من خلال إكمال دورة دراسية واحدة على الأقل في البلاد.

ويوجد حاليًا 3500 قاصر ولدوا لأبوين أجنبيين في ريميني ولا يحملون الجنسية الإيطالية.

لقد تمت مناقشة قانون Ius Scholae، وهو نص إصلاحي بشأن المواطنة في إيطاليا، لسنوات في البلاد. وتم تقديمه إلى البرلمان في عام 2022. ومع ذلك، لم يسجل أي تقدم.

وينص القانون على منح الجنسية للأطفال ذوي الخلفية المهاجرة المولودين في إيطاليا. أو الذين وصلوا قبل سن 12 عامًا.

ويجب أن يكونوا مقيمين قانونيين، والذين حضروا بانتظام ما لا يقل عن خمس سنوات من الدراسة في إيطاليا.

في الوقت الحالي، تمنح إيطاليا الجنسية للأطفال فقط بموجب حق الميلاد – قانون الدم – والذي بموجبه. يتمتع أولئك المولودون لوالد إيطالي واحد على الأقل بحقوق المواطنة تلقائيًا.

في حين أن أولئك الذين ولدوا لأبوين غير إيطاليين لا يمكنهم أن يصبحوا مواطنين إلا في وقت لاحق من حياتهم، من خلال عملية التجنس.

على مر السنين، دعت العديد من المنظمات والشخصيات العامة السياسيين الإيطاليين إلى الاعتراف بوضع هؤلاء الأطفال كمواطنين إيطاليين.

إن عدم الاعتراف بالجنسية الإيطالية لهؤلاء الأطفال والفتيات والشباب يخاطر بالحد من شعورهم بالانتماء. إلى الإقليم والمجتمع والحد من رغبتهم في المشاركة في الحياة الاجتماعية للأحياء.