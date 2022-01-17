نحو نقل مواجهة الخضر أمام كوت ديفوار إلى ملعب ياوندي

يعقد غدا الثلاثاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اجتماعا عاجلا لدراسة امكانية نقل مواجهات ملعب جابوما بمدينة دوالا إلى ملعب ياوندي.

وحسب القناة الإفريقية لكرة القدم فإن الاجتماع سيُجرى عبر تقنية التحاضر عن بعد بين أعضاء المكتب التنفيذي للكاف.

ويأتي الاجتماع بسبب سوء أرضية ميدان جابوما التي من المُقرر أن تحتضن مواجهة الخضر الحاسمة أمام كوت ديفوار يوم الخميس المُقبل.

وسيتم نقل المباراة إلى ملعب “أحمدو أهيدجو” بالعاصمة الكاميرونية ياوندي بناءا على مصادر ذات القناة.

ونفى مبعوث النهار إلى دوالا أن تكون الفاف قد تلقت مُراسلة من الكاف بخصوص قضية الملعب.