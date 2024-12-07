نحو وضع إستراتيجية لحماية العلامات التجارية الجزائرية

قال مدير الشؤون المدنية لدى وزارة العدل، أحمد علي صالح، اليوم السبت بسطيف، أن العمل جار لوضع استراتيجية وطنية لحماية العلامات التجارية الجزائرية داخل وخارج الوطن.

وأورد ذات المسؤول، خلال إعلانه عن إنطلاق أشغال اليوم الدراسي الوطني حول تقليد العلامة التجارية المنظم بسطيف، بأن العمل جار على مستوى لجنة وزارية مشتركة تتكون من عديد القطاعات، لوضع استراتيجية وطنية لحماية العلامات التجارية الوطنية داخليا وخاصة خارج الوطن.

مضيفا بأن الهدف من هذه الإستراتيجية هو ضمان الأمن القانوني وعدم تقليد المنتوج الجزائري داخل الوطن والمصدر منه إلى الخارج.

وأشار ذات المسؤول، إلى أن الجزائر تحوز على تشريع حديث في هذا المجال منسجم مع الإتفاقيات الدولية. وأن القضاء الجزائري يلعب دورا هاما في التصدي لمشكلة التقليد.

وأكد أحمد علي صالح الاهتمام الكبير التي توليه الدولة لهذا الموضوع مستدلا بوجود محاكم تجارية ذات اختصاص منفرد للفصل في مثل هذه المنازعات. ومتابعة المخالفين للتشريع المعمول به في المجال ولجنة وزارية مشتركة خاصة بمكافحة تقليد العلامة التجارية.