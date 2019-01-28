نحو 200 دواء بين مفقود ومتذبذب في صيدليات الجزائر

أكد مسعود بلعمبري رئيس نقابة الصيادلة، وجود ما بين مئة وسبعين ومئتان بين مفقود ومتذبذب الوفرة في الصيدليات.

بينهم حوالي 70 دواء ينتج محليا، وهذا خلال حديث له عبر الإذاعة الوطنية.

الظاهرة ليست وليدة اليوم، بل ترجع الى ثلاث أو أربع سنوات، ورغم التبليغ عنها إلا أننا نعيش نفس الأوضاع.

مؤكدا وجود تراكمات تعود لمدة ثلاث سنوات في التوقيع على برامج الاستيراد،

رغم أنه تم التوقيع هذا العام على برامج جديدة، لكن جاءت في وقت متأخر لم يسمح للمتعاملين بالحصول على هذه الأدوية.

كما أكد ذات المتحدث أن الأزمة أثرت على العديد من المنتجات المصنعة محليا أيضا.

من خلال تخلي المخابر العمومية والخاصة عن تصنيعها، أوإنتاج كميات غير كافية تماما.

كالأدوية المضادة للالتهاب، وبعض الفيتامينات الأساسية، وحتى المضادات الحيوية القابلة كلها للحقن.

كما انتقد رئيس نقابة الصيادلة خلية المراقبة، اعتبرها لا تعمل بالطريقة التي يجب أن تكون عليها.