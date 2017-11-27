نحو 30 عمل سينمائي مرشّح للتنافس في الأيام الوطنية للفيلم القصير ببشار

سيتنافس 29 فيلم قصير من إنتاج سينمائيين هواة من 22 ولاية في الأيام الوطنية الرابعة للفيلم القصير ببشار.

وهذا بالفترة ما بين 29 نوفمبر و 2 ديسمبر المقبل، حسبما أفاد به اليوم الإثنين مسؤولي دار الثقافة محمد قاضي.

وسيتم خلال هذه التظاهرة تنظيم ورشات عمل و تدريب حول الصورة و المونتاج وكذا كتابة السيناريو وغيرها من التقنيات السينمائية.

و اختيرت الأعمال الّتي ستدخل هذه المسابقة بعد عملية انتقاء مسبقة، من طرف لجنة التنظيم من بين 45 فيلم قصير.

أودع لهذا الحدث الإبداعي من طرف شباب سينمائيين هواة يمثلون مختلف مناطق الوطن كما تمّت الإشارة إليه.