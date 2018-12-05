نحو 40 علامة سيارات في “أوتو واست 2018 ” بوهران

ستشهد ولاية وهران إنطلاق الطبعة ال 18 لصالون السيارات والدراجات الهوائية والنارية للغرب ” أوتو واست 2018″ يوم 9 ديسمبر الجاري.

وحسب محافظ الصالون عبد القادر رزوق أن هذه التظاهرة ستكون نحو 40 علامة حاضرة في السوق الجزائري.

وسيكون هذه الطبعة تحت شعاره هذه السنة “الإنتاج الجزائري للسيارات: تنوع وتطور”، والتي ستتواصل إلى غاية 15 ديسمبر الجاري.

مضيفا أنها تهدف إلى أخذ نظرة أكثر على مختلف تشكيلات السيارات المنتجة بالوطن والمساهم بالتالي في ترقية “صنع في الجزائر”

“وتتوفر أغلبية نماذج المركبات التي ستعرض في هذا الإطار في الجزائر على مستوى المصانع الموجودة بمختلف ولايات الوطن”.