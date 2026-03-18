نحو نواكشوط وداكار.. الجزائر تعزز خطوطها البحرية، الجوية والبرية وتُوسّع حضورها في الأسواق الدولية

خُصِّص اجتماع، ترأسة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، لتفعيل المسارات اللوجستية وتوسيع قدرات التصدير.

وحضر الاجتماع التنسيقي مسؤولي كلٍّ من الخطوط الجوية الجزائرية للشحن الجوي، المجمع الجزائري للنقل البحري (ڨاتما). ومجمع كنان للنقل البحري، إلى جانب مجمع “لوجيترانس”.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تعزيز الشحن الجوي عبر الطائرات المتخصصة واستغلال المساحات المتاحة. وتوسيع النقل البري نحو موريتانيا والنيجر عبر مجمع “لوجيترانس”. إلى جانب تطوير الخطوط البحرية الاستراتيجية نحو نواكشوط وداكار.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين القطاعات المعنية لتذليل العقبات، والاستجابة لطلبات المصدّرين. ودراسة فتح خطوط جديدة، بما يساهم في تعزيز تنافسية المنتوج الجزائري وتوسيع حضوره في الأسواق الدولية.