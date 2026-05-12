نداء إلى ضحايا “بسمة بسومة” على تيك توك

وجّهت مصالح أمن ولاية المدية، ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم السيبيرانية، نداءً إلى المواطنين. حول المدعوة “ش.ي”، مشتبه فيها في قضية النصب.

وجاء في بيان لذات المصلحة، أن الموقوفة الظاهرة في الصورة أدناه، المسماة “ش.ي” مشتبه فيها في قضية النصب مستعملة المعطيات التقنية المدرجة أدناه.

في هذا الصدد، وجّهت مصالح أمن ولاية المدية، نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية للمشتبه فيها. التقرب من فرقة مكافحة الجرائم السيبيرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المدية. أو أقرب مقر للشرطة عبر التراب الوطني، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

