نداء للجمهور بخصوص طبيبين مزيفين  

أطلقت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة نداء للجمهور بخصوص المسمى (ف.ب) و (ع. ب) مشتبه فيهما في قضية مهنة الطب بدون ترخيص والنصب والاحتيال.

وحسب بيان للمصلحة ذاتها، فإن المشتبه فيهما متورطان في قضية جنحة ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، جنحة انتحال الوظائف والألقاب، جنحة النصب والاحتيال، وممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري.

ودعت مصالح الدرك الوطني كل شخص وقع ضحية أو تعامل مع المشتبه فيهما المذكورين أعلاه، بصفته شاهداً أو ضحية، التقدم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سريانة بولاية باتنة أو مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بباتنة أو إلى أقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني عبر تراب الجمهورية، لتقديم معلومات من شأنها أن تساعد في التحريات أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.