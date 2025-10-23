نداء للجمهور بخصوص نصابّين في وهران

دعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في وهران المواطنين إلى التعرف على صاحبي الصورتين. و يتعلق الأمر بكل من المسمى “ب.ف” و المسماة “ق.أ” المشتبه فيهما في قضية النصب و الإحتيال والتزوير واستعمال المزور.

في هذا الصدد، توجه المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في وهران، نداء لكل شخص. يكون قد وقع ضحية للسالفي الذكر أو له معلومات بصفته شاهدا، التوجه إلى مقر مصلحة البحث و التحري للدرك الوطني، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور