نداء للجمهور بخصوص هؤلاء !

أعلن أمن ولاية الجزائر، عن توقيف شبكة تستعمل لقب متصل بمهنة منظمة قانونا. ويتابع في القضية المشتبه فيهم الظاهرين في الصور أعلاه، المدعوين “ح.م”، “ز.ك”، “م.ع”، “ح.م.ا” ،”ز.م”، “ي.ع.ص.ن”.

وجاء في بيان الشرطة “طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وتنفيذا للتعليمة النيابية الصادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس”. “الناصة على توجيه نداء للجمهور، في قضية النصب - استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا”. “المتابع فيها المشتبه فيهم الظاهرين في الصور أعلاه، المدعوين “ح.م”، “ز.ك”، “م.ع” ، “ح.م.ا” ،” ز.م” ، “ي.ع.ص.ن”.

في هذا الصدد، توجهت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، ممثلة في الفرقة المركزية للبحث العملياتي. الدعم التقني والأمن السبيراني، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالفي الذكر. سواء التقاهم شخصيا أو تعامل معهم أو له معلومات بصفته شاهدا. التوجه إلى نيابة محكمة بئر مراد رايس لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.