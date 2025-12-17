نداء للجمهور بخصوص هذين الشخصين بالعاصمة

أنهت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثاني ديدوش مراد بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد إلى علم المواطنين، أن المدعوين: “ج.ل”، “س.ن”، مشتبه فيهما في قضية تكوين جمعية أشرار، التخريب العمدي لملك الغير متبوع بسرقة توابع مركبة باستعمال أداة مفك براغي ووسيلة نقل مركبة - في حالة تلبس مع العود.

في هذا الصدد، وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف ذكرهم. التوجه إلى مقر الأمن الحضري الثاني ديدوش مراد، أو إلى محكمة سيدي امحمد. لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

