نداء للجمهور.. توقيف مشعوذتين في العاصمة

أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية الدار البيضاء، عن توقيف امرأتين مشعوذتين.

كما أشار أمن ولاية العاصمة، في بيان له، إلى أن المرأتين الظاهرتين في الصورتين كل من المدعوة “ز.س” و”أ. ف” مشتبه فيهما في قضايا النصب. والاحتيال والسرقة عن طريق الشعوذة.

وفي هذا الصدد ، توجهت مصالح أمن ولاية الجزائر نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف ذكرهما سواء التقاهما شخصيا له معلومات. بصفته شاهدا قد يساعد في التحريات، التوجه إلى فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية الدار البيضاء أو أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية. لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.