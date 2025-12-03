نداء للجمهور حول هذان الشخصين

أنهت مصالح أمن ولاية وهران إلى علم المواطنين أن المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة الغرب وهران SRLCO . قامت بتوقيف الشخص الظاهر في الصورة المدعو “ع .ز”. المشتبه فيه في قضية انتحال صفة لغرض النصب و الاحتيال على المواطنين.

وفي هذا الصدد وجهت مصالح امن ولاية وهران، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر، سواء تعامل معه. أو له معلومات بصفته شاهد التقرب إلى المصلحة المعنية ، أو إلى أقرب مقر شرطة عبر تراب الجمهورية. أو التقدم مباشرة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران. لتقييد شكوى بخصوص تعرضه للنصب والإحتيال أو الإدلاء بشهادته في قضية الحال.

