نداء للجمهور حول هذا الشخص !

أنهت مصالح أمن ولاية قسنطينة ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم السبرانية في نداء إلى علم الموطنين أن المدعو “ب.م.ز” مشتبه فيه في قضية النصب الموجه إلى الجمهور. باستعمال موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.

وجاء في نداء وجّهته المصلحة ذاتها، أن السالف ذكره يستغل حساب عبر موقع “فايسبوك”. المسمى “حسابي للعمل” من أجل استدراج ضحاياه. وكذا الأرقام الهاتفية التالية . 0784732801/0777.34.74.80

وفي هذا الصدد توجّهت مصالح أمن ولاية قسنطينة نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر. التوجه إلى فرقة مكافحة الجرائم السبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أمن ولاية قسنطينة لتقييد شكوى او الإدلاء بشهادة في قضية الحال.