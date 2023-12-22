نداء للجمهور حول هذا الشخص!

أنهت مصالح أمن ولاية سطيف إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر على الصورة المرفقة والمدعو “ب.ه” مشتبه فيه في قضية النصب.

وحسب بيان لشرطة سطيف، كان المعني يوهم ضحاياه بأنه إطار في الدولة ومدير مؤسسة عمومية. يمكنهم من الحصول على مناصب عمل وتسوية ملفاتهم الإدارية على مستوى مختلف الإدرات مقابل تسليمه مبالغ مالية.

وتوجه مصالح أمن ولاية سطيف، نداء لكل شخص قد وقع ضحية للسالف الذكر سواء إلتقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بصفته شاهدا. للاتصال بأمن دائرة عموشة أو نيابة الجمهورية لدى محكمة عين الكبيرة. لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة للمساعدة في التحريات الجارية في قضية الحال.