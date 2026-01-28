نداء مستعجل لسكان أحياء عدل !

دعت مؤسسة عدل للتسيير العقاري، جميع سكان أحياء عدل إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. وعدم ترك أو وضع الأشياء الثقيلة فوق النوافذ أو الشرفات. وكذا تجنب وضع النباتات أو أي أغراض قابلة للسقوط فوق الأسطح.

ويأتي هذا الإجراء الوقائي نظرا لسوء الأحوال الجوية المرتقب، المصحوب برياح قوية قد تتجاوز سرعتها 120 كلم في الساعة. مما قد يؤدي إلى سقوط الأجسام وتعريض سلامة المواطنين والممتلكات للخطر في أحياء عدل.

كما جاء في بيان جاست ايمو، أن هذه الإجراءات الوقائية تأتي حرصا على سلامة السكان. وتفاديا لأي مخاطر قد تنجم عن التقلبات الجوية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور