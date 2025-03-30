نداء هام إلى أنصار الأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية

دعت الفاف، اليوم الأحد، أنصار الأندية الجزائرية المشاركة في المسابقات الإفريقية هذا الموسم على غرار مولودية الجزائر وشباب قسنطنية وإتحاد الجزائر إلى تشجيع الفرق بروج رياضية عالية.

وطالبت الفاف في بيان لها، الأنصار إلى تجنب استعمال الألعاب النارية خلال المباريات المقبلة، مع تشديد على أهمية التحلي باليقظة من قبل الجماهير إلى جانب اللاعبين والمسيرين لتفادي أي عقوبات رياضية قد تلحق بالأندية.

كما أكدت الفاف في ذات البيان، أن ملتزمة بشكل دائم بدعم الأندية الجزائرية و الدفاع على مصالحها بكل حزم، مع المطالبة من الأنصار بالتشجيع بنفس القوة و الإلتزام بسلوك مثالي في المدرجات حفاظا على صورة الكرة الجزائرية وضمانا لمصلحة الكرة الجزائرية في المنافسات الإفريقية.