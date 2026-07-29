نداء هام للجمهور حول مشتبه فيهما بالتزوير وتبييض الأموال

وجهت مصالح الأمن الوطني بالشراقة نداء للجمهور حول مشتبه فيهما في قضايا التزوير وتبييض الأموال.

وطبقا لنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة. تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الشراقة إلى علم المواطنين. أن الشخصين الظاهرين في الصورة المدعوين “ب” “ع ع ر” و”ش أ”. مشتبه فيهما في قضية التزوير و استعمال المزور، جنحة تبييض الأموال. تلقي أموال وتقديم وعود كاذبة باستعمال أسماء وصفات كاذبة.

في هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء لكل شخص تعرف على المشتبه فيهما أو وقع ضحيتهما، التوجه إلى مقر فرقة الشرطة القضائية السالف الذكر. أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

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