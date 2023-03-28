دعت مديرية المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة، في نداء هام للفلاحين، إلى تجنب بعض التصرفات في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وتتعلق التصرفات غير المرغوبة في تجنب كل الأعمال الزراعية “عملية التعشيب، المعالجة ضد الأمراض الفطرية، التسميد الأزوتي”. و”ذلك لتجنب حدوث مضاعفات سلبية على المحاصيل الزراعية”. كما أمرت مديرية الفلاحية في بيان لها، إلى مباشرة عملية السقي التكميلي فورا.

وجاء في البيان ذاته، “نظرا للظروف المناخية السائدة و الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة، نطلب مباشرة عملية السقي التكميلي فورا”.

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