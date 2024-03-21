نداء هام من الأمن الوطني إلى المواطنين

أنهت المديرية العامة للأمن الوطني إلى علم المواطنين. أن الأشخاص الظاهرين في الصور المدعوين “م. م”، “م. ز” و “ق. ع”، مشتبه فيهم في قضية النصب. كانوا يقومون بطلبيات بضائع من تجار جملة من مختلف ولايات الوطن. ثم يستدرجونهم إلى غاية مدينة العلمة بهدف النصب عليهم وسلب البضاعة منهم.

في هذا الصدد وجهت المديرية العامة للأمن الوطني، نداء لكل شخص قد وقع ضحية للسالفي الذكر. سواء إلتقاهم شخصيا أو تعامل معهم أو له معلومات بصفته شاهدا التقدم إلى أمن دائرة العلمة – سطيف. أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.