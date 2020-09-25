ندد برفض منحه قاعة لاجتماع الدورة العادية.. ولاية الجزائر ترد على الأرسيدي

ردت مصالح ولاية الجزائر، على التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بخصوص تنديده بعدم الموافقة على تنظيم اجتماع انعقاد الدورة العادية.

وكان من المزمع أن يعقد الأرسيدي دورته العادية، اليوم الجمعة، وطالب بمنحه قاعة فندق الرياض ببلدية اسطاوالي بالمقاطعة الادارية لزرالدة.

وأعلمت مصالح ولاية الجزائر ان تنظيم الاجتماعات العمومية، يخضع لتدابير وقائية ضمن بروتوكول صحي خاص يضمن حماية المشاركين من كورونا.

وأضاف البيان ان الطلب الذي تقدم به الحزب، تضمن مشاركة ما يقارب 250 شخصا دون احتساب المكلفين بالتغطية الإعلامية.

وبعثت الملاحقات بحق الوزير الأسبق عبد القادر واعلي وزارة العدل إلى طلب رفع الحصانة النيابية عن رئيس الأرسيدي محسن بلعباس

وتقدمت وزارة العدل أمس الخميس بطلب لرفع الحصانة عن محسن بلعباس، والوزير الأسبق للموارد المائية والنقل والأشغال العمومية عبد القادر واعلي.