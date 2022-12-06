ندرة أدوية السرطان والأنسولين.. وزير الصناعة الصيدلانية يكشف الجديد

أشرف وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، اليوم الثلاثاء، على عرض استراتيجية القطاع. على أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.

وبالمناسية، شدد علي عون على ضرورة ترقية التصنيع المحلي لأدوية السرطان والأنسولين. حاصة وأن هذه الادوية تعرف ندرة حادة حاليا.

وأفاد على عون أن الغلاف المالي المخصص لهذه الأدوية الآن حوالي 800 مليون أورو. مشيرا إلى أن 40 بالمئة من احتياجات الأدوية السرطانية والأنسولين سيغطيها القطاع مع بداية سنة 2024.

ودعا وزير الصناعة الصيدلانية الجمعيات إلى الترويج للمنتوج المحلي. ومد يد العون في الميدان عبر الحملات التحسيسية.

وقال إن هدف القطاع خلال 2023 و 2024 هو خلق نسيج مصانع تنطلق المواد الاولية وارتفاع نسبة الادماج. مشيرا إلى أنه حاليا نملك قدرات كبيرة للانتاج. كما أن الكثير من المنتجين لم ينطلقوا بعد في عملية التصنيع.

وأكد علي عون أن القطاع يعمل على فتح الاستثمار المباشر للأجانب في الجزائر. والذي سيفتح بدوره آفاق جديدة منها توفير المواد الأولية والأساسية للانتاج.

كما كشف الوزير عن وجود تلاعبات من المنتجين والمستوردين فيما يخص الارقام الحقيقية للاستيراد. مؤكدا أنه سيتم تخصيص عقوبات مالية لهؤلاء.